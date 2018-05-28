Представители коммуны хиппи на испанском острове Майорка захватили особняк немецкого теннисиста Бориса Беккера, обанкротившегося миллионера. Стоимость здания составляет 13 миллионов долларов. В нем разместят Межгалактический центр помощи и спасения Коммандос.

Представители коммуны хиппи на испанском острове Майорка захватили особняк немецкого теннисиста Бориса Беккера, обанкротившегося миллионера. Стоимость здания составляет 13 миллионов долларов. В нем разместят "Межгалактический центр помощи и спасения "Коммандос", сообщает Sun.По словам главы общины, 44-летнего Георга Берреса, "Межгалактический центр…" станет своеобразным социальным центром. На его территории будут выращивать фрукты и овощи, а в зале начнут проходить конференции по "зеленой" и возобновляемой энергии.Беррес и его соратники планируют спасать и облагораживать другие заброшенные дома, а также помогать другим сквоттерам.Владелец особняка не появлялся в нем уже несколько лет. Здание не раз выставляли на аукцион, чтобы погасить долги спортсмена, однако покупателей до сих пор не нашлось.Занявшие дом хиппи говорят, что готовы покинуть его по первому требованию властей, однако в полиции утверждают, что пока жалоб от соседей на Берреса и его друзей не поступало.