Прославленного баритона Дмитрия Хворостовского не стало полгода назад. Для его поклонников эта смерть стала личной трагедией. А что уж говорить о вдове артиста Флоранс Илли-Хворостовской, с которой он прожил 19 лет!

Прославленного баритона Дмитрия Хворостовского не стало полгода назад. Для его поклонников эта смерть стала личной трагедией. А что уж говорить о вдове артиста Флоранс Илли-Хворостовской, с которой он прожил 19 лет!Флоранс призналась, что вещи и одежда Дмитрия до сих пор находятся в неприкосновенности. "Знаю, есть люди, которые после ухода близкого человека все убирают. Но я ничего не трогаю, я не готова", – пояснила Флоранс. Она признается, что муж боролся изо всех сил, но болезнь оказалась сильнее: "Да, он старался, улыбался, а страдания были страшные"В последний год жизни Дмитрия Флоранс долго решала, как сказать о происходящим детям, ведь они еще такие маленькие. Но Хворостовский сам начал разговор: "У вас мама. Помогайте ей, будьте рядом". "А мне он сказал: "Жизнь продолжается. Ты красивая, молодая. Я очень хочу, чтобы ты нашла мужчину, который уважал бы тебя, как я". Но он мне дал столько любви! Это просто невозможно!" – плачет Флоранс.Первое рождество без мужа она провела в мамы и брата в Женеве. "Некоторые поклонники тут же выплеснули яд: мол, еще полгода не прошла, а она смеет улыбаться?! Они наверняка мечтают, чтобы я сидела дома вся в черном и плакала. Но Дима бы этого не хотел, я знаю! Мне, конечно, еще немножко тяжело быть счастливой. Говорят, время лечит. Но такую любовь никогда не забудешь. Это навсегда. Я его любила, люблю и буду любить", – цитирует вдову Хворостовского .Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.