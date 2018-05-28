Психолог Елена Рыхальская раскрыла тайны бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. По мнению специалиста, королева Елизавета II не намерена сдавать своих позиций, несмотря на проявившую инициативу невестку.

Психолог Елена Рыхальская раскрыла тайны бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. По мнению специалиста, королева Елизавета II не намерена сдавать своих позиций, несмотря на проявившую инициативу невестку.В эфире украинского Oboz.TV психолог Елена Рыхальская тщательно проанализировала недавно прошедшую в Великобритании свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Не оставила без внимания эксперт и так называемое "злое лицо" Елизаветы II, чью реакцию оператор поймал в тот момент, когда Меган Маркл буквально сияла от счастья."Там было не только напряжение и тревожность. В этом взгляде была ненависть, в этом взгляде было нечто "Я тебе еще покажу. Вот сейчас все формальности уладим, а дальше…". У меня такое предположение, что такой взгляд у нее когда-то был и по поводу Дианы, но его просто не зафиксировали СМИ. Это женщина, которой не нравится ни одна избранница ни сына, ни внуков. Есть такая категория тещ, которая полностью отвергает любую претендентку", – заключила Рыхальская.Специалист высказал мысль, что принцы Чарльз, Уильям и Гарри подсознательно понимали это, поэтому выбирали женщин "от противного". "Это же воспитание и поэтому отпрыски выбирают именно тех женщин, которые разозлят маму или бабушку. Это такая косвенная месть", – убежден эксперт.Рыхальская отметила смелость и даже мужество Меган Маркл. Ведь девушка умудрилась произнести небольшую речь прямо на свадьбе, что не принято в Великобритании. "Она уже показала Елизавете, кто здесь начинает быть главным", – сказал приглашенный специалист.В заключение психолог заявил: "Я думаю, что Елизавета знает еще что-то, чего не знаем мы. Она продуманная женщина, она империю держит в своих руках. Она, извините, всех своих родственников подвинула и стала королевой. Это глыба".Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей