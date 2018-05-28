Выпали из окон. За минувшие выходные пострадало ещё двое детей. Несчастный случай с тяжелыми последствиями произошёл в Юрьев-Польском. Там пятилетний мальчик выпал из окна 5 этажа. Около 3 часов ночи мама, которая воспитывает сына одна, вышла из дома на несколько минут. Ребёнок в это время спал.

Выпали из окон. За минувшие выходные пострадало ещё двое детей. Несчастный случай с тяжелыми последствиями произошёл в Юрьев-Польском. Там пятилетний мальчик выпал из окна 5 этажа. Около 3 часов ночи мама, которая воспитывает сына одна, вышла из дома на несколько минут. Ребёнок в это время спал.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Самонадеянность, что ребёнок крепко спит в ночное время и можно выйти на 5-10 мин, добежать до магазина, сыграла роковую роль. Ребёнок в отсутствии мамы проснулся, встал, увидел открытую лоджию. Зашел на неё и без труда забрался по железным прутьям до открытого на лоджии окна. И выпал с высоты пятого этажа. Травмы получены тяжёлые".Сейчас за жизнь малыша борются врачи ОДКБ. Второй ребёнок выпал из окна частного дома в Вязниках. Папа, который следил за двухлетним малышом, вышел в соседнюю комнату включить компьютер. В это время малыш забрался на окно и упал. Врачи констатировали черепно-мозговую травму. Напомним, что только за май это уже 4-й случай выпадения детей из окон. Один закончился гибелью ребёнка.