В рамках реализации национального проекта вице-премьер РФ Виталий Мутко будет отвечать за вопросы жилья и городской среды, говорится в отвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распределении полномочий между его заместителями.

С сферу компетенции Мутко также войдут строительство и ЖКХ, жилищная политика и развитие регионов.Кроме этого, Мутко будет отвечать за "сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия, национальную политику и национальные отношения в целом", передает "Интерфакс".18 мая президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров. 22 мая, на первом заседании кабмина, Медведев обещал распределить обязанности между своими замами в течение недели.