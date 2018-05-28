Злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

24 мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение от 37-летнего жителя города Меленки. Мужчина сообщил, что из его квартиры неизвестный похитил ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение причастного к краже мужчины. Им оказался 36-летний местный житель.Задержанный дал признательные показания. В квартиру злоумышленник проник повредив замок входной двери. Реализовать похищенное фигурант не успел, так как был оперативно задержан.В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Меленковскому району в отношении 36-летнего меленковца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ноутбук изъят и возращен владельцу.