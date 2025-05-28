В музее-заповеднике «Александровская слобода» в преддверие Международного Дня защиты детей прошло сразу несколько мероприятий, ориентированных, в первую очередь, на детей и подростков.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» в преддверие Международного Дня защиты детей прошло сразу несколько мероприятий, ориентированных, в первую очередь, на детей и подростков.Первое. В День славянской письменности и культуры таких событий было два. С утра двери музея распахнулись для участников ежегодной программы «Здравствуй, малыш!». Начиная с 2003 г. стало уже доброй традицией чествовать здесь детей, рожденных 18 мая – в Международный день музеев. За это время «слободская семья» стала действительно большой – 23 ребенка. Сдружившись за годы, они вместе с семьями стараются приехать на праздник в музей. Самый младший (в нынешнем году это двухлетний Ваня Гусев) на месте бывшего царского сада высаживает свою именную яблоньку, остальные тоже навещают собственные деревца. Особый подарок вручили Мише Золотову, члену музейной семьи, который 1 сентября впервые пойдет в школу.«Ребята были очень удивлены, когда в тематической экспозиции «На печатном дворе» в роли печатника их встретил «самый первый малыш» Иван Мазненков, рожденный в 2003 году. Получив образование и отслужив в армии, он стал сотрудником научно-методического отдела музея, столько лет встречавшего его в День рождения. Кстати, на программе присутствовали и его родители. Мы считаем такое возвращение очень знаковым. Отрадно, что к нам идет работать молодежь и вдвойне приятно, что за столько лет музей не только не наскучил Ивану, а стал в прямом смысле слова вторым домом!», – поделилась эмоциями ведущая, методист музея-заповедника Татьяна Бессараб. В тот же день театрализованная экскурсия «В гостях у печатника Андроника Невежи», на которой раскрываются секреты «рождения» средневековой книги, в исполнении Ивана Мазненкова прошла еще трижды для всех желающих.Второе. В середине дня гостей музея ждали авторские экскурсии на новой выставке «Полет мысли», где в полумраке Распятской колокольни воссоздана творческая атмосфера мастерской Леонардо да Винчи. Подробно об изобретениях гения рассказывал автор выставки, директор Международного института новых образовательных технологий РГГУ С.В. Кувшинов. Кроме того, для ребят из Кванториума (школа №1), знакомых с современными технологиями не понаслышке, был организован мастер-класс по инженерному скетчингу (процесс создания быстрых рисунков). «Леонардо говорил – если вы будете следовать за рукой великого мастера, вы научитесь писать и думать как великие люди. Не случайно современные художники приходят в картинные галереи и копируют работы старых мастеров. Сегодня мы с вами проведем подобный творческий эксперимент. На холдерах вы попробуете прорисовать машины и механизмы из записных книжек Да Винчи, насчитывающих 5000 листов. Важно выполнить работу настолько точно, чтобы мобильное приложение «3DA VINCI» откликнулось не только на образец, но и на «перевод», который должен «ожить», - поставил перед ребятами задачу С.В. Кувшинов. Отметим, что мастерски выполнить работу удалось лишь двоим, но удовольствие от процесса получили все без исключения. С собой автор выставки привез еще «головоломку» - модель разборного моста по эскизам да Винчи. О своих мостах он писал как о «легко и удобно разводимых и устанавливаемых». Но смельчакам, взявшимся сложить конструкцию, пришлось приложить немало усилий. Наградой стали обозначенные на ступенях семь принципов к раскрытию своего творческого потенциала от гения эпохи Возрождения.Третье. Несколькими днями ранее прошел десятый турнир по городошному спорту на «Кубок Ивана Грозного» среди воспитанников детских садов города и района. В этом году состязание посвятили 495-летию первого русского царя. В последние годы, учитывая возросший интерес и большое количество болельщиков, музей-заповедник проводит турнир на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп».За все годы в борьбе за необычный приз приняли участие 63 команды. На сей раз их было 11 (сад №9 участвовал впервые). По правилам игры, каждый участник с двух попыток выбивал три фигуры: «звезда», «колодец» и «самолёт» (биты и рюхи предоставил музей). Команде начислялось столько баллов, сколько рюх игроки смогли выбить из «города» за шесть бросков. По итогам соревнований по сумме набранных баллов победила команда детского сада №7. Их соперники из 17-го сада оказались на втором месте, а третье досталось 12-му.Зав. научно-методическим отделом музея-заповедника Екатерина Копейкина, неизменно участвующая в судействе, отметила: «Ежегодно в детских садах задолго до соревнований начинаются тренировки. Иначе так захватывающе и профессионально нам провести состязание не удалось бы! Мы благодарны педагогическим коллективам, которые десять лет назад поддержали нас и теперь учат этой традиционной русской игре своих воспитанников. Абсолютно все ребята – большие молодцы, с честью выдержавшие сегодня предложенные испытания. Команды, занявшие призовые места, получили дипломы и памятные подарки, а победитель – еще и Кубок Ивана Грозного».Таким образом, заряд творческой и физической активности на лето музейщики дали ребятам на 100%. По осени ждем креативных результатов самых длинных каникул года!