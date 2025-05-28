Выплата была произведена в рамках договора страхования специализированной техники и передвижного оборудования

В Республике Северная Осетия-Алания произошел камнепад, в результате которого был значительно поврежден экскаватор HITACHI, направлявшийся к месту проведения работ. Водитель экскаватора также получил значительные травмы, характеризуемые как «тяжелый вред здоровью».Спецтехника находилась в лизинге и была застрахована в страховой компании «Согласие» по полису страхования специализированной техники и передвижного оборудования.Данный случай был признан страховым, и лизингополучателю была произведена выплата в размере более 7,6 млн рублей.