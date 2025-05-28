Врачи Пигановского медцентра Владимирской области провели комплексную операцию ребенку с диагнозом «ахондроплазия» - таких людей общество называет карликами. Проведя ряд операций с ..

Врачи Пигановского медцентра Владимирской области провели комплексную операцию ребенку с диагнозом «ахондроплазия» - таких людей общество называет карликами.Проведя ряд операций с применением аппаратов Иллизарова, врачи прогнозируют, что рост девочки приблизится к 150 сантиметрам.Диагноз ахондроплазия был поставлен девочке сразу после рождения. Одной из главных особенностей этого состояния является заметное укорочение рук и ног при сохранении нормального размера туловища.Операцию выполнили заведующий отделением ортопедии Гурам Чочиев и врач Александр Рубцов.