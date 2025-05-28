Двое подозреваемых заключены под стражу.

Во Владимирской области задержаны трое мужчин по подозрению в похищении и издевательствах над 18-летним парнем. По данным следствия, 25 мая злоумышленники вывезли жертву в лес, где связали, избивали, пытали электрошокером и угрожали ножом.Двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении третьего решается вопрос о мере пресечения.Возбуждено уголовное дело по статье о похищении, совершенном группой лиц с применением насилия. Напомним, ранее мы писали, что