Этим летом в лагерях Владимирской области отдохнут около 16 тысяч детей, включая 790 ребят, прибывших из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном правительстве 27 мая.

Этим летом в лагерях Владимирской области отдохнут около 16 тысяч детей, включая 790 ребят, прибывших из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном правительстве 27 мая. Стартует летняя кампания 31 мая — первый заезд отправится в лагерь «Олимп». Всего летом 2025 года в регионе откроются 29 загородных лагерей, более 350 с дневным пребыванием,