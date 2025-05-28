Учения были организованы с целью отработки действий по тушению пожаров в сложных производственных условиях.

Во Владимирской области 27 мая муромские пожарные провели тренировочные учения в цеху ремонтно-колёсных пар вагонного депо. Учения были организованы с целью отработки действий по тушению пожаров в сложных производственных условиях, характерных для подобных объектов.По легенде, в результате пожара в задымленном помещении оказались заблокированы двое работников. Спасатели отработали навыки спасения людей и ликвидации возгорания. В учениях приняли участие 28 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Учения признаны успешными.Напомним, ранее мы писали, что