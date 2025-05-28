Мясные пироги
Кто не любит пироги? Вряд ли на этот вопрос многие люди ответ отрицательно. По традиции пирог с мясом готовят на старый новый год, это блюдо полюбилось взрослым и детям.
История возникновения блюда
Историю появления пирога с мясом отследить крайне сложно, корни обычного пирога восходят к древним египтянам. Они включали в себя различные фрукты, орехи, мед и другие полезные продукты. В Древней Греции пироги делались из смеси муки и воды, которые оборачивались вокруг мяса. Делалось это скорее для того, чтобы мясо получалось сочным, а не в качестве основной выпечки. Несколько позже такой рецепт был привезен римлянами, которые начали использовать мясо в каждом пироге, не исключая и десертный. С течением времени пироги заполонили всю Европу, где в каждой стране были внесены свои идеи, традиции, делающие пирог с мясом особенным и не похожим на другие.
В настоящее время пироги на заказ с бесплатной доставкой
- блюдо из теста с начинкой, которое подвергается обжарке на сковороде или выпекается в духовке. Открытый мясной пирог или пирог с рыбой, ягодами, капустой или грибами носят название «кулебяка».
Пироги с мясом в обычаях народов
Нередко пироги используют при проведении обрядов или на праздниках. У славян пироги с мясом и картофелем принято печь при праздновании Старого Нового года. Внутрь такого пирога кладут монетку, если она попадется кому-нибудь из гостей, того будет весь год преследовать удача.
Пирог является обязательным блюдом на любом празднике в Осетии.
Популярный Пекановый пирог широко распространен в США, его подают в особые праздники, в Рождество и на День благодарения.
В кулинарных традициях татарского и башкирского народов присутствуют пироги с мясом баранины, птицы или говядины.
Общие принципы приготовления
1. При выборе мяса для пирога, лучше предпочесть нежирную говядину или телятину.
2. Молоко должно быть нежирное (если оно в рецепте присутствует).
3. Мука – из пшеницы только твердых сортов.
4. При смазывании форм либо противней используется, желательно, оливковое рафинированное масло.
5. Пироги выпекаются в противнях или в специальных формах. Они смазываются маслом или застилаются бумагой для выпечки.
Количество рецептов приготовления мясных пирогов настолько много, что сделать выбор в пользу какого-то одного практически невозможно. Можно лишь выбрать свой рецепт, добавить несколько ингредиентов на свой вкус и презентовать близким и родным.