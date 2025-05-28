Наркоманку из Покрова будут судить за содержание притона, который женщина организовала прямо в своей квартире. С июля прошлого года по февраль этого года наркоманы приходили туда, чтобы в

Наркоманку из Покрова будут судить за содержание притона, который женщина организовала прямо в своей квартире. С июля прошлого года по февраль этого года наркоманы приходили туда, чтобы в комфортных условиях принимать запрещенные вещества. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Из пресс-релиза прокуратуры области Сама являясь наркозависимой, она создавала благоприятные условия для потребления запрещённых веществ,