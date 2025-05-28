Проект скульптора Петра Добаева, победивший в конкурсе 2024 года, предполагает установку 5,2-метровой бронзовой фигуры.

На заседании Общественной палаты города Владимира обсудили установку памятника князю Юрию Долгорукому. Проект скульптора Петра Добаева, победивший в конкурсе 2024 года, предполагает установку 5,2-метровой бронзовой фигуры на гранитном постаменте. Князь будет держать в руке макет храма, опираясь на меч.Памятник планируют установить в этом году на улице Георгиевской, возле Георгиевской церкви, где когда-то располагался княжеский двор. К установке монумента приурочат благоустройство улицы: заменят плитку, освещение, установят лестницу, водосборные лотки и проведут озеленение.Сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации. Напомним, ранее мы писали, что в