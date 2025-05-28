Кровати заправлены, стены покрашены, насыщенная программа подготовлена — лагерь готов к приемке. Детско-юношеские центры отдыха «Икар» и «Дружба» уже на следующей неделе откроют двери для

Кровати заправлены, стены покрашены, насыщенная программа подготовлена — лагерь готов к приемке. Детско-юношеские центры отдыха «Икар» и «Дружба» уже на следующей неделе откроют двери для 700 юных участников первой смены . В очередной раз была проведена проверка учреждений на соответствие необходимым требованиям. Глава города Дмитрий Наумов совместно со специальной комиссией оценил косметические ремонтные работы и