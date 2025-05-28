Что делать, если пропал ребёнок? Каким правилам безопасности нужно научить с пелёнок? Как присоединиться к поисковикам и чем можно помочь? Обсуждаем эти вопросы в новом выпуске проекта

Что делать, если пропал ребёнок? Каким правилам безопасности нужно научить с пелёнок? Как присоединиться к поисковикам и чем можно помочь? Обсуждаем эти вопросы в новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» с волонтёрами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Владимирской области Игорем Фокиным и Кириллом Гвардиным. Выпуск приурочен к Международному дню пропавших детей. В сезон каникул тема безопасности несовершеннолетних