Во Владимире обновили дорожную разметку вблизи пяти остановок общественного транспорта после проверки, проведенной городской прокуратурой и сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе

Во Владимире обновили дорожную разметку вблизи пяти остановок общественного транспорта после проверки, проведенной городской прокуратурой и сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Причиной стала почти полностью исчезнувшая разметка пешеходных переходов, что создавало угрозу. Выявленные нарушения касались участков у остановок «Смоленская улица», «Поворот на Содышку», «Опольевская улица», «Веризино» и «Новгородская улица». По оценке надзорного органа,