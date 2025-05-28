За 2024 год стоимость ритуальных услуг выросла на 17,7%.
В 2024 году стоимость ритуальных услуг выросла на 17,7%, и теперь средние расходы на похороны в регионе превышают 50 тысяч рублей.
Аналитики, используя официальные данные Росстата по обороту в сфере ритуальных услуг, разделили их на количество умерших в регионе за год, чтобы получить такую оценку.
Причины роста цен во Владимирской области официально не объясняются, однако недавно во Владимире была раскрыта деятельность так называемой кладбищенской мафии. Почти всех подозреваемых арестовали.