За 2024 год стоимость ритуальных услуг выросла на 17,7%.

В 2024 году стоимость ритуальных услуг выросла на 17,7%, и теперь средние расходы на похороны в регионе превышают 50 тысяч рублей.Аналитики, используя официальные данные Росстата по обороту в сфере ритуальных услуг, разделили их на количество умерших в регионе за год, чтобы получить такую оценку.Причины роста цен во Владимирской области официально не объясняются, однако недавно во Владимире была раскрыта деятельность так называемой кладбищенской мафии. Почти всех подозреваемых арестовали.