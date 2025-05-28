По расчетам калькулятора финансового маркетплейса «Выберу.ру» карта Mir Supreme ББР Банка заняла 8 место рейтинга «Лучшие премиальные дебетовые карты Mir Supreme в мае 2025 года» среди аналогичных предложений российских банков.

При составлении рейтинга аналитики маркетплейса «Выберу.ру» проанализировали премиальные дебетовые карты в банках страны и рассчитали наиболее выгодные варианты для держателей. При составлении рейтинга карт учитывались не только стоимость выпуска и обслуживания статусной карты, но и такие факторы, как количество бонусных категорий, условия обмена бонусов и баллов кешбэка на рубли, величина кешбэка на всё и у партнеров, количество привилегий для держателя карты в программе лояльности, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, цена sms-информирования, набор дополнительных сервисов - онлайн-оформление и доставка пластика, а также значимость банка на финансовом рынке.«Мы всегда стремились и продолжаем стремиться создавать продукты с выгодными и понятными условиями. Также мы уделяем особое внимание деталям, предлагая клиентам оптимальный кэшбэк по премиальным картам и комфортные условия посещения бизнес-залов. Именно благодаря такому подходу нам удается выстраивать не просто отношения «банк-клиент», а полноценное и долгосрочное партнерство, основанное на доверии», - уверен Константин Артюхов, Руководитель направления по работе с премиальными клиентами ББР Банка.С подробной информацией о Mir Supreme и других карточных продуктах можно ознакомиться на официальном сайте ББР Банка (АО).