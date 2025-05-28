В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» подвели итоги деятельности по технологическому присоединению к электросетям за первый квартал текущего года. Всего компанией было подключено 1239 потребителя на общую мощность 22,7 МВт.

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» подвели итоги деятельности по технологическому присоединению к электросетям за первый квартал текущего года. Всего компанией было подключено 1239 потребителя на общую мощность 22,7 МВт.Для обеспечения электроснабжения различных групп абонентов энергетики построили 22,5 км линий электропередачи и установили 19 трансформаторных подстанций. Среди наиболее крупных присоединенных объектов — как социально значимые учреждения, так и значимые производства. К сетям филиала были подключены строительный гипермаркет во Владимире «Лемана ПРО», племенное овцеводческое хозяйство ООО «Флекстайм», агропредприятия «Племзавод Нива» и «Возрождение», а также центр реабилитации птиц «Воронье гнездо» и приют для животных «Последний ангел».Технологическое присоединение к сетям является одним из основных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Своевременно и в полном объеме обеспечивая все группы потребителей необходимой электрической мощностью, энергетики вносят вклад в социально-экономическое развитие Владимирской области.