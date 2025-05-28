Решением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию УОТ присвоен статус особо значимого проекта.

Компании «Ростелеком» и «Т8» приступили к реализации проекта «Умный оптический транспорт» (УОТ), направленного на доработку и внедрение системы управления магистральными волоконно-оптическими сетями (ВОЛС).Решением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию УОТ присвоен статус особо значимого проекта. По результатам конкурсного отбора он получил грант Российского фонда развития информационных технологий () в размере 180 млн рублей, такую же сумму инвестирует «Ростелеком». Проект обеспечит дальнейшее развитие российских сетей в условиях постоянно растущего объема передачи данных и укрепит технологический суверенитет в телекоммуникационной отрасли страны.Проект «Умный оптический транспорт» предусматривает создание полноценной российской системы управления для сверхскоростных магистральных сетей связи. Внедрение системы упростит управление сегментами сетей передачи данных, использующими как российское, так и зарубежное оборудование, а также сократит время настройки всех компонентов и ускорит реакцию на нештатные ситуации. Ранее решения подобного уровня поставлялись только зарубежными вендорами, покинувшими российский рынок.Алеся Мамчур, вице-президент — директор по стратегическому развитию «Ростелекома»:«Система управления — критически важный компонент магистральных сетей связи, которые являются важнейшими артериями экономики данных. Это сложное программное обеспечение, отвечающее за управление оборудованием, каналами и сервисами, мониторинг качества передачи данных, оперативность восстановления связи при авариях. Уход с российского рынка зарубежных компаний, которые ранее поставляли такого рода решения, создает очевидные риски для дальнейшего развития магистральных сетей и поддержания уже созданной инфраструктуры в работоспособном состоянии. В успешной реализации российского проекта "Умный оптический транспорт” заинтересованы все операторы фиксированной и мобильной связи страны».Реализацию проекта УОТ планируется завершить в июне 2027 года. В ходе доработки системы будут расширены возможности автоматической настройки параметров оборудования и каналов передачи данных, внедрен мониторинг импортных решений и добавлен функционал «цифрового двойника» для оценки состояния и развития сетей. Решение будет апробировано на магистральных сетях передачи данных «Ростелекома» в нескольких регионах страны.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.