«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи, обеспечив 100% охват

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи, обеспечив 100% охват экзаменационных помещений в 89 субъектах РФ и 83 зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 странах мира. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего свыше