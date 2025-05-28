От первого камня до авторского интерьера. Отделочные и строительные материалы, инженерные сети и любые декоративные детали. Во Владимире работает современный торговый комплекс «Подкова»

От первого камня до авторского интерьера. Отделочные и строительные материалы, инженерные сети и любые декоративные детали. Во Владимире работает современный торговый комплекс «Подкова» – «Все для дома». Неисчерпаемое разнообразие стилей и направлений торговых точек в красном корпусе дает возможность любому покупателю подобрать именно то, что в полной мере ответит его вкусам и потребностям. Мария Денисова,