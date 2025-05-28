Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин
В Гороховце представили финальную концепцию проекта благоустройства исторического центра под названием «Честное слово купеческое», разработанную компанией «Устойчивое развитие территорий». Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях. Проект, акцент в котором сделан на купеческое прошлое города, будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.
Изначально проект охватывал три площадки, но по просьбам жителей была добавлена территория возле ЗАГСа и церкви Иоанна Предтечи. В рамках проекта также предусмотрено место для будущего памятника купцу.
После согласования с экспертами заявка будет направлена на участие во всероссийском конкурсе.
«Желаю нам всем удачи и победы в нем!», — отметил депутат Игошин.