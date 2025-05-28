Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин

В Гороховце представили финальную концепцию проекта благоустройства исторического центра под названием «Честное слово купеческое», разработанную компанией «Устойчивое развитие территорий». Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях. Проект, акцент в котором сделан на купеческое прошлое города, будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.Изначально проект охватывал три площадки, но по просьбам жителей была добавлена территория возле ЗАГСа и церкви Иоанна Предтечи. В рамках проекта также предусмотрено место для будущего памятника купцу.После согласования с экспертами заявка будет направлена на участие во всероссийском конкурсе.«Желаю нам всем удачи и победы в нем!», — отметил депутат Игошин.