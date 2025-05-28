Пациентка полностью восстановилась и выписана из больницы, вернувшись к полноценной жизни.

В городе Коврове Владимирской области врачи ЦГБ оперативно спасли пациентку, поступившую с острым инсультом. Благодаря своевременной диагностике и проведенной тромболитической терапии, а также последующему удалению тромба хирургическим путем, кровоснабжение мозга было восстановлено.Пациентка полностью восстановилась и выписана из больницы, вернувшись к полноценной жизни. Оперативное вмешательство провел заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Поляков. Заведующая неврологическим отделением Мария Селивёрстова подчеркнула важность быстрой реакции и слаженной работы команды врачей в спасении жизни пациентки.Напомним, ранее мы писали, что