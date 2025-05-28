Троих жителей Коврова 2000, 1994 и 1994 года рождения попали под уголовное дело за похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни. Парни

Троих жителей Коврова 2000, 1994 и 1994 года рождения попали под уголовное дело за похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни. Парни похитили своего 18-летнего знакомого и пытали его. Похищение произошло вечером 25 мая. Как сообщил «Шестому каналу» собственный источник, троица собралась на улице улице Ватутина, где парни встретили