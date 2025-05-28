Отходы предоставляли угрозу.

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения санитарных норм при водоснабжении нескольких населенных пунктов Муромского района, включая поселок фабрики им. П.Л. Войкова, села Дмитриевская Слобода и Якиманская Слобода. Проверка показала, что на территории артезианских скважин, находящихся в ведении МУП «Водопровод и канализация», обнаружены отходы, представляющие угрозу загрязнения питьевой воды.В частности, на территории зоны санитарной охраны одной из скважин найден строительный мусор, а внутри павильона - посторонние предметы.Прокуратура внесла представление руководителю МУП «Водопровод и канализация» с требованием устранить выявленные нарушения».