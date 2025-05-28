Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утром 28 мая в своих соцсетях сообщил, что над регионом ночью были сбиты два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. По

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утром 28 мая в своих соцсетях сообщил, что над регионом ночью были сбиты два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. По данным Минобороны РФ, всего с 21.00 мск 27 мая до 07.00 28 мая средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона,