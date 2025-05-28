Рейтинг был составлен на основе потенциального остатка денежных средств семьи с двумя работающими членами, получающими медианную зарплату по региону, после вычета минимальных расходов, ..

Рейтинг был составлен на основе потенциального остатка денежных средств семьи с двумя работающими членами, получающими медианную зарплату по региону, после вычета минимальных расходов, рассчитанных на основе данных Росстата. Владимирская область заняла 57-ю позицию в рейтинге уровня благосостояния семей.В 2024 году среднестатистическая семья с двумя детьми может рассчитывать на остаток средств в размере 20,7 тысячи рублей в месяц после всех возможных расходов.Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (125 162 рубля на семью с двумя детьми и 145 239 рублей — с одним ребенком), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (86 916 и 106 062 рубля соответственно) и Магаданская область (75 029 и 97 668 рублей соответственно).Эксперты отмечают, что фактические минимальные доходы семей обычно выше прожиточного минимума, поскольку официальная статистика не учитывает всех индивидуальных особенностей каждой семьи.