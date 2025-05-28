Ветеринары борются за жизнь Челси, проводя обработку и курс антибиотиков.

Во Владимирской области волонтёры спасают лисёнка по имени Челси, найденного в СНТ. Животное, как выяснилось, попало в капкан в лесу и получило серьёзную травму лапы с некрозом тканей.Ветеринары борются за жизнь Челси, проводя обработку и курс антибиотиков. Если некроз не удастся остановить, потребуется ампутация, но волонтёры готовы заботиться о лисёнке в любом случае, предоставив ему приют в «Дороге Добра».Напомним, ранее мы писали, что