Хирурги владимирского областного центра спецмедпомощи провели операцию по увеличению роста. Пациентка – 15-летняя девочка с ахондроплазией, это врожденное заболевание, при котором

Хирурги владимирского областного центра спецмедпомощи провели операцию по увеличению роста. Пациентка – 15-летняя девочка с ахондроплазией, это врожденное заболевание, при котором нарушается рост костей. Женщины с таким диагнозом обычно не вырастают выше 124 см, рассказали в пресс-службе минздрава области. Чтобы помочь больному, нужно постепенно удлинять голени, бедра и плечевые кости с помощью модифицированных аппаратов Илизарова.