Заключительное заседание по данному делу состоялось 28 мая.

Октябрьский районный суд города Владимира отклонил иск родителей 15 учеников Образовательного центра №7 к городской администрации и Управлению образования. Родители требовали отменить решение о создании ОЦ №7 на базе школ №42, 44 и 45, а также нескольких детских садов. Об этом пишет «».Суд не нашел оснований для удовлетворения иска, таким образом, решение мэрии осталось в силе.Заключительное заседание по данному делу состоялось 28 мая.