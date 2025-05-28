В День защиты детей, 1 июня, во Владимире пройдут два крупных события: международный фестиваль «Владимир — Белокаменная столица» и городской праздник для детей и семей. Мероприятия

В День защиты детей, 1 июня, во Владимире пройдут два крупных события: международный фестиваль «Владимир — Белокаменная столица» и городской праздник для детей и семей. Мероприятия состоятся в Центральном парке культуры и отдыха. С 11:00 начнётся яркий детский праздник «Планета детства под созвездием семья». Гостей ждут викторины, спортивные игры, розыгрыши призов, концерт «Детство на Сказочной