Подача газа прекратится в пяти владимирских микрорайонах на правом берегу Клязьмы.

28 мая на семь часов будет приостановлена подача газа в пяти микрорайонах Владимира, расположенных на правом берегу Клязьмы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.С 9:00 до 16:00 28 мая газоснабжение будет отключено во всех жилых домах следующих районов: Долгая Лужа, Лунево, Никулино, Шепелево, а также в посёлке Рахманов Перевоз. Такое временное отключение связано с проведением плановых ремонтных и технических работ на газопроводных сетях.Подача газа будет приостановлена из-за проведения работ по врезке подземного газопровода высокого давления в уже существующую газовую сеть. Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир» приносит свои извинения жителям города за причиненные неудобства.