Для слушателей будет организован партер с посадочными местами.

С 29 июня по 5 июля в живописных локациях Кремля и Спасо-Евфимиева монастыря во Владимире состоится летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. В фестивале примут участие ведущие российские музыкальные коллективы, солисты с мировым именем, такие как Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и восходящие звезды исполнительского искусства.Ожидается около 40 тысяч гостей из разных регионов страны. Для слушателей будет организован партер с посадочными местами, а для гостей с детьми — зона с креслами-мешками и пледами.Напомним, ранее мы писали, что во