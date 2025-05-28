Могут наказать семерых человек.

Во Владимире будут судить семерых мигрантов за разборки возле ночного клуба «Пятый элемент». Друзья распылили перцовку в заведении во время ссоры с другим посетителем, а уже на улице они напали с камнями и досками на прохожих. Подробности — в материалеПришли отдохнутьИнцидент произошел на улице в 5 утра 9 ноября 2024 года. В клубе «Пятый элемент». В итоге в ночном заведении распылили перцовку.Всех гостей выгнали, но вандалов уже было не остановить. Они прошлись по улице Большой Московской до улицы Ильича, по дороге молодые люди оторвали доски от забора строящегося здания и подобрали камни — все это полетело в прохожих.«В результате троим жителям Владимира были причинены телесные повреждения, которые у двоих из них повлекли легкий вред здоровью, и им потребовалась медицинская помощь», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Трое — нелегалыУголовное дело против мигрантов возбудили значительно позже после происшествия — только 20 ноября. Полиция узнала о произошедшем через две недели. В соцсетях появились видео с места погрома. В итоге подозреваемых задержали.Все они оказались молодыми людьми в возрасте от 18 до 27 лет. Им грозит лишение свободы до семи лет по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц). Сейчас иностранные граждане находятся под стражей.Во время расследования выяснилось, что из семи мигрантов трое оказались нелегалами, а еще один парень — гражданин РФ.Сейчас уголовное дело направили с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд.