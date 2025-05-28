Высокую пожарную опасность 4 класса прогнозируют во Владимирской области с 29 по 31 мая. Дело в том, что последние дни мая будут аномально жаркие, рассказали в пресс-службе администрации

Высокую пожарную опасность 4 класса прогнозируют во Владимирской области с 29 по 31 мая. Дело в том, что последние дни мая будут аномально жаркие, рассказали в пресс-службе администрации Владимира. Максимальная температура ожидается 29 мая. В этот день термометры покажут +30 градусов. Владимирцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожнее с огнем. Прокомментируйте новость у