Прощание с усопшими во Владимирской области в 2024 году стало ощутимо дороже. По данным Росстата, средняя стоимость похорон в регионе достигла 53,7 тысячи рублей — это на 17,8% больше, чем годом

Прощание с усопшими во Владимирской области в 2024 году стало ощутимо дороже. По данным Росстата, средняя стоимость похорон в регионе достигла 53,7 тысячи рублей — это на 17,8% больше, чем годом ранее. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Похоронный траст». Для сравнения, в среднем по стране похороны обходятся в 59,5 тысячи рублей. Самыми дорогими они оказались