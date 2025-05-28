В Коврове осудили 37-летнего местного жителя за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Поводом для конфликта стала музыкальная колонка, сообщили в пресс-службе СК РФ по

В Коврове осудили 37-летнего местного жителя за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Поводом для конфликта стала музыкальная колонка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По данным следствия, 17 мая 2024 года обвиняемый, будучи пьяным, пришёл к дому своего знакомого на улице Зои Космодемьянской, чтобы забрать колонку, которую ранее дал тому попользоваться. На