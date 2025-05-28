Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Кольчугино, обвиняемой в покушении на убийство своего знакомого. Об этом сообщили в

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Кольчугино, обвиняемой в покушении на убийство своего знакомого. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По версии следствия, инцидент произошёл 25 марта 2025 года в квартире на улице Дружбы. Женщина пришла в гости к знакомому, который уже выпивал с другом. Между ней