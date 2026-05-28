Инициатива направлена на связность туристических точек региона.

Александров рассматривают как возможную отправную точку для запуска тестовых выходных автобусных маршрутов по Владимирской области.Власти предложили провести пилотный проект: организовать рейсы выходного дня, например прямой автобус Александров — Суздаль, чтобы проверить наполняемость и реальный спрос.Если эксперименты с маршрутами до Суздаля или Коврова покажут положительный результат, проект могут расширить на другие популярные направления и создать более связную туристическую сеть.При этом сначала необходимо найти перевозчика, готового обслуживать новые рейсы и обеспечить регулярность движения.