Российские парламентарии приняли в первом чтении изменения в ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», касающиеся продления упрощенного порядка оформления земельных участков под гаражами. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .Так называемую гаражную амнистию, срок которой заканчивается осенью текущего года, предложено продлить на пять лет: до 1 сентября 2031 года. Подобное решение даст гражданам дополнительное время, чтобы в установленном порядке оформить свои индивидуальные гаражи и земельные участки.Отмечается, что в России в период действия «гаражной амнистии» уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Во Владимирской области на учёт поставлено около 6000 земельных участков общей площадью 177893 кв. м., а также зарегистрированы права на 2367 гаражей.Предполагается, что до 2031 года россияне оформят ещё не менее 500 тысяч подобных объектов.«Гаражная амнистия» — обоюдовыгодный шаг как для государства, так и для владельцев гаражей. Первое получает налоги в казну, люди — документы на свое имущество. Порядок должен быть во всём», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.