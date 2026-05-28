Суд конфисковал преступные доходы.

Суд вынес обвинительный приговор двенадцати членам организованной группы по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ за незаконную организацию азартных игр.По версии следствия, лидер из Рязанской области (1990 г.р.) организовал клубы в Гусь-Хрустальном, Коврове, Рязани и Липецке. Деятельность велась с марта 2017 по 1 декабря 2023 года.Игры предоставлялись через доступ к компьютерам с игровым софтом за плату. Деятельность маскировали под аренду техники и оформляли фиктивные договоры.В ходе обысков изъяли свыше 1,7 млн руб., технику и документы. На имущество обвиняемых наложен арест более 10 млн руб., включая Jeep Grand Cherokee стоимостью свыше 7 млн.Незаконный доход составил более 66 млн руб. Организатор приговорен к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима, остальные получили условные сроки (1 г. 6 мес. — 3 г.) и штрафы 150–700 тыс. руб. Суд постановил конфисковать полученные преступным путем средства.