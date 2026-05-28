Мессенджер‑подработка превратилась в пособничество телефонным мошенникам.

Оперативники УМВД во взаимодействии с УФСБ задержали 24‑летнего уроженца Приморья, подозреваемого в пособничестве мошенникам.По версии следствия, он эксплуатировал абонентский терминал пропуска трафика, позволяющий одновременно задействовать свыше 50 сим‑карт.Молодому человеку предложили работу через мессенджер. Для выполнения задания он приехал во Владимир и установил оборудование в арендованной квартире.Ему поручили контролировать сим‑бокс и периодически заменять номера, подключая новые карты.Все приборы и носители связи изъяты, задержанный дал признательные показания.Уголовное дело возбужденно по ч.3 ст.274.3 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу.