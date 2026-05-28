История владимирской пары, отобранной на Всероссийский свадебный фестиваль.

Дмитрий и Анастасия из Владимира — одна из пар, отобранных для участия во Всероссийском свадебном фестивале в июле.Их история показывает, как две сильные личности находят друг друга несмотря на напряженную службу.Анастасия работает в подразделении по делам несовершеннолетних, Дмитрий — старший инспектор отдела надзорной деятельности регионального управления МЧС.Знакомство случилось в ноябре 2024 года во время ликвидации пожара, когда они выполняли служебные обязанности.После обмена телефонами пара сходила на первое свидание, и с тех пор они почти не расстаются.Сейчас их объединяют не только служебный долг и желание помогать людям, но и общие планы: строительство дома и большая дружная семья, сообщили в Министерстве по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.