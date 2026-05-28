Соревнования проходили 26–27 мая в детско‑юношеском центре «Икар».

26–27 мая в детско‑юношеском центре «Икар» в Собинском округе прошел региональный этап фестиваля «Ворошиловский стрелок».Организовали событие Министерство молодежной политики Владимирской области, учебно‑методический центр «Авангард» и реготделение ДОСААФ. В нем участвовали школьники, увлеченные военно‑патриотикой и командными видами спорта.Министр молодежной политики Елена Янина отметила, что на площадке собрались сильнейшие представители муниципалитетов, готовые защищать честь региона на всероссийском этапе.В течение двух дней команды соревновались в пулевой стрельбе, военно‑прикладных дисциплинах, метании гранаты и отжиманиях в упоре лежа. Прошли творческие номера, интеллектуальные игры и мастер‑класс по управлению БПЛА.Организаторы подчеркнули важность дисциплины, ответственности и умения работать в команде.Победителем признана команда Меленковского округа. На финале от области выступят Матвей Сухарников и Елизавета Тихонова.