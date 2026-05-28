Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии.

В отопительный сезон 2025–2026 годов во Владимирской области зафиксировали значительное снижение прорывов на сетях тепла и горячего водоснабжения. С 2025 года на территории субъекта действует целевая федеральная программа.За минувший период строители сдали в эксплуатацию 22 новых объекта, еще на трех работы продолжаются — их изначально закладывали в двухлетний цикл.В общей сложности специалисты заменили и привели в порядок 6,1 километра теплотрасс, без малого 40 километров водопроводных линий и 2,5 километра канализационных сетей. Проведенная модернизация повысила надежность коммунальных услуг почти для 16,5 тысячи местных жителей.В ближайшей перспективе восстановлению подлежат ещё 11 объектов, на эти цели из федерального центра направят порядка 500 миллионов рублей. Дополнительно областная казна выделила свыше 250 миллионов на обновление инфраструктуры ЖКХ, уточнили в региональном правительстве.