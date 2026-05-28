Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии.
В отопительный сезон 2025–2026 годов во Владимирской области зафиксировали значительное снижение прорывов на сетях тепла и горячего водоснабжения. С 2025 года на территории субъекта действует целевая федеральная программа.
За минувший период строители сдали в эксплуатацию 22 новых объекта, еще на трех работы продолжаются — их изначально закладывали в двухлетний цикл.
В общей сложности специалисты заменили и привели в порядок 6,1 километра теплотрасс, без малого 40 километров водопроводных линий и 2,5 километра канализационных сетей. Проведенная модернизация повысила надежность коммунальных услуг почти для 16,5 тысячи местных жителей.
В ближайшей перспективе восстановлению подлежат ещё 11 объектов, на эти цели из федерального центра направят порядка 500 миллионов рублей. Дополнительно областная казна выделила свыше 250 миллионов на обновление инфраструктуры ЖКХ, уточнили в региональном правительстве.