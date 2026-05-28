Директор ковровского филиала «Владимиртеплогаз» Андрей Башкин проверил модернизацию котельной №7 на улице Фурманова.Работы ведут так, чтобы горячая вода сохранялась на весь межотопительный период. Этапы согласованы, чтобы жители не ощутили неудобств.Частично демонтировано старое оборудование. Готовят фундамент под два котла и основание дымовой трубы.Котельная с 1982 года: девять «Факел-1Г» сильно износились, запчастей почти нет.Установят четыре современных жаротрубных котла по 2 МВт, пластинчатые теплообменники и систему химводоподготовки.Полная автоматика сократит потребность в постоянных сменах персонала, повысит надежность и уменьшит риски аварий.Это обеспечит стабильное тепло и горячую воду для жителей Коврова.