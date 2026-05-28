Курсы бухгалтеров и их преимущества

Прежде всего поговорим о том, как обстоят дела с профессиональной подготовкой бухгалтеров. Самый простой курс для соответствующих специалистов малых и средних предприятий рассчитан на 76 академчасов (30 часов — теория, 46 — практика, включая 16 часов самостоятельных занятий). Программа позволяет слушателям получить знания, необходимые для работы в организациях любой формы собственности.Перечислим дисциплины, которые включены в учебный план. Это бухгалтерский учет, нормативное регулирование бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и соответствующие инструкции, хозяйственные средства предприятия и источники их образования, метод бухгалтерского учета, документация, инвентаризация, калькуляция, счета и двойная запись, бухгалтерский баланс и отчетность.Однако основы бухгалтерии остаются незыблемыми, как законы арифметики. В ходе обучения слушателей учат разбираться в таком непростом деле, как учет денежных средств, кредитов банка и займов. Будущие бухгалтеры тренируются в заполнении кассовых документов, платежек и счетов разных форм. Студентам объясняют, что называют амортизацией, в чем суть учетной политики, какие существуют виды зарплат, как производить учет труда и т. д. Затем нужно изучить основы налогового законодательства применительно к бухгалтерии, проштудировать материал о видах налогов, приобрести навыки работы со страховой документацией. Бухгалтер обязан знать, в чем разница между валовой и налогооблагаемой прибылью, что такое реформация баланса, какова специфика учета на производстве и в торговле. Лекции по этой программе объединены с практическими занятиями.Преподаватели помогут разобраться в том, каковы особенности разных методик работы, научат трудиться эффективно и подскажут, как избежать любительских ошибок. Чтобы попасть на такие курсы, достаточно иметь диплом о среднем образовании. График занятий такой: два-три раза в неделю по четыре академических часа в день. В конце обучения на собеседовании студенты должны решить практическую задачу, после чего им выдадут сертификат.Профессиональная компьютерная грамотностьСовременные стандарты работы таковы, что без использования прикладных программ бухгалтеру не обойтись. Они позволяют ускорить процесс «вычисления» и подстраховывают на случай, если на дело станет оказывать влияние человеческий фактор. Знание профессиональной компьютерной программы «1С: Бухгалтерия» необходимо. Она рассчитана на новичков и на тех профессионалов, кто по тем или иным причинам еще не овладел компьютером на уровне опытного пользователя. Тем не менее, чтобы поступить на курс обучения по данной программе, нужно иметь элементарные навыки работы с компьютером.Занятия идут 100 академических часов по уже знакомой нам схеме, то есть два-три раза в неделю по четыре академических часа в день. Слушатели изучают основы бухгалтерского учета и приобретают умение пользоваться приложением. На занятиях разбирают следующие вопросы: знакомство с интерфейсом программы «1С: Бухгалтерия»; принципы работы с данной программой; администрирование; создание списка пользователей, установка пароля на вход в систему; создание новых баз данных; архивирование данных; настройка плана счетов; ввод констант; задание рабочего периода; способы ввода информации; обзор справочников; особенности заполнения отдельных справочников; проводки; журнал операций; план счетов; заполнение сведений об организации; работа с первичными документами; редактирование и удаление документов и проводок; печать документов; формирование книги продаж и книги покупок; учет и отчетность в программе; кадровый учет, расчет и начисление заработной платы, учет денежных средств; сохранение и восстановление данных; порядок обновления регламентированных отчетов; обновление релиза конфигурации. Преподаватели наглядно покажут, какова последовательность работы с программой, помогут разобраться в тонкостях и настройках конфигурации, разъяснят значение спецтерминов.